Com a proximidade da final da Taça Libertadores, o Palmeiras optou por preservar os principais jogadores e foi derrotado este domingo pelo Ceará (2-1), tornando mínimas as chances do título do campeonato brasileiro.

A menos de uma semana da final da Taça Libertadores, marcada para o próximo sábado, o Palmeiras defrontou o Ceará sem os principais jogadores, poupados, e acabou derrotado por 2-1. Lima e Vina marcaram os golos da equipa da casa, enquanto Gabriel Verón diminuiu para o Verdão.

"Tentámos fazer tudo, com os recursos que tínhamos, para sair com outro resultado. Honestamente, esta galera [malta] merecia sair daqui com outro resultado. Pelo que produzimos, não merecíamos sair com este resultado", lamentou Abel Ferreira.

A derrota praticamente tira as possibilidades de a equipa do técnico português disputar o título do campeonato brasileiro. Com 51 pontos, a ocupar o 6º posto, o Palmeiras viu o líder Internacional vencer o Grémio e chegar aos 62 pontos - 11 de vantagem a seis jornadas do fim. Abel Ferreira lamentou o revés com o Ceará.