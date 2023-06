Palmeiras defende Abel: "Não podemos aceitar atitudes persecutórias"

Abel Ferreira voltou a ser expulso e o clube vai contestar: "A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico, ontem, contra o Fortaleza, falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes."

Abel Ferreira voltou a ser expulso do banco do Palmeiras durante uma partida e o emblema paulista saiu em sua defesa, anunciando que vai contestar a punição, afirmando que a explicação no relatório do árbitro é falsa.

"Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico, ontem, contra o Fortaleza, falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes", escreveu o Palmeiras em comunicado.