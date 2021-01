Palmeiras de Abel Ferreira diz adeus em definitivo ao campeonato

Redação com Lusa

Empate na receção ao Vasco da Gama e mais uma partida sem vencer.

O Palmeiras, do português Abel Ferreira, somou o terceiro jogo sem ganhar no campeonato brasileiro de futebol, a empatar 1-1 na receção ao Vasco da Gama, "desistindo", em definitivo, do título.

Com um onze de "suplentes", a quatro dias da final da Taça Libertadores, o conjunto paulista ainda marcou primeiro, aos 31 minutos, por Breno, mas a sua vantagem só durou até aos 35, quando o argentino Martin Benítez empatou, de livre direto.

Após os desaires nos redutos de Flamengo (2-0) e Ceará (2-1), o Palmeiras perdeu, assim, mais dois pontos e já não tem, praticamente, hipóteses de vencer a prova, pois segue a 10 pontos do Internacional (62 contra 52), com seis jornadas por disputar.

O Palmeiras, que cumpriu um jogo em atraso da primeira jornada da prova, é quinto e ainda tem à frente o campeão Flamengo (quarto, com 55 pontos e menos um jogo), o Atlético Mineiro (terceiro, com 57) e um São Paulo em queda livre (segundo, com 58).

Se o conjunto de Abel Ferreira empatou, o Santos, o outro finalista da Taça Libertadores, perdeu por 2-0 no reduto do Atlético Mineiro, também com o técnico Cuca a optar por um onze alternativo.

Em encontro em atraso da ronda 28, o venezuelano Jefferson Savarino marcou, aos três e 19 minutos, os dois tentos da formação comandada pelo argentino Jorge Sampaoli, que continua na corrida ao título.

Por seu lado, o Santos segue na 10.ª posição, com 45 pontos, os mesmos de Ceará (oitavo) e Corinthians (nono).