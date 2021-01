Palmeiras de Abel Ferreira terá um janeiro caótico e muito decisivo

Entre Brasileirão e Taça dos Libertadores - com uma forte possibilidade de chegar à final -, o calendário de janeiro do Palmeiras será muito exigente. Em fevereiro, há ainda a final da Taça do Brasil e, na eventualidade de vencer a Libertadores, o Verdão teria de disputar o Mundial de clubes no início desse mês.

O calendário do Palmeiras no mês de janeiro é um autêntico caos. A disputar três competições, a equipa do português Abel Ferreira tem oito jogos agendados até ao final deste mês e, em caso de apuramento para a final da Taça dos Libertadores, terá ainda mais um, o que obrigará a acertos de calendarização.

A final da maior competição de clubes da América do Sul está marcada para o dia 30 de janeiro e, visto que venceu por 3-0 na primeira mão, a probabilidade de o Verdão garantir o bilhete para o Maracanã é muito grande. No dia seguinte, 31, há jogo com o Botafogo, para o Brasileirão, que terá de ser remarcado neste cenário.

O Palmeiras está também na final da Taça do Brasil, agendada para 3 e 10 de fevereiro - eliminatória a duas mãos -, frente ao Grémio. Estes dois jogos terão também de ser adiados, caso o emblema paulista vá à final da Libertadores e vença, visto que de 1 a 11 de fevereiro se disputa o Mundial de Clubes.

No que diz respeito ao campeonato, a formação alviverde está no sexto lugar, a 12 pontos da liderança, com menos dois jogos do que o líder São Paulo, e a cinco pontos do Flamengo e Atlético Mineiro, segundo e terceiro classificados, respetivamente, ambos com mais uma partida realizada.

Confira aqui o calendário do Palmeiras até ao final de janeiro:

09/01 - Sport vs Palmeiras - Campeonato Brasileiro

12/01 - Palmeiras vs River Plate - Taça dos Libertadores

15/01 - Palmeiras vs Grémio - Campeonato Brasileiro

18/01 - Palmeiras vs Corinthians - Campeonato Brasileiro

21/01 - Flamengo vs Palmeiras - Campeonato Brasileiro

24/01 - Ceará vs Palmeiras - Campeonato Brasileiro

27/01 - Palmeiras vs Vasco - Campeonato Brasileiro

31/01 - Palmeiras vs Botafogo - Campeonato Brasileiro