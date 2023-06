Palmeiras de Abel Ferreira sonda Marcos Rojo

O ex-Sporting termina contrato no final do ano e o clube brasileiro já o sondou. Pode negociar dentro de dias para assinar como jogador livre em janeiro

O futuro de Marcos Rojo, de 33 anos, está ainda indefinido e o Palmeiras está de novo atento à sua situação, avança o Olé.

O antigo defesa do Sporting e do Manchester United tem contrato com o Boca Juniors até ao final do ano, sendo que dentro de alguns dias pode já negociar com outros clubes para assinar como jogador livre em janeiro.

O Palmeiras, que já tentou a sua contratação há um ano, antes de se lesionar, já terá sondado de novo o argentino. Rojo gostava de renovar com o Boca, mas o clube hesita, para perceber melhor a sua condição física. Posto isso, Rojo considera voltar a emigrar.