Palmeiras de Abel Ferreira sofre primeira derrota em casa e tem liderança em risco

Formação orientada pelo português continua no topo do Brasileirão com 32 pontos, mais um que o Atlético Mineiro, que nesta ronda pode fugir na liderança, caso vença no campo do Juventude.

O Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, sofreu a primeira derrota caseira no campeonato brasileiro de futebol, terceira no total, ao cair perante o Fortaleza, por 3-2, e ficou com a liderança em risco, na 15.ª jornada.

Depois de uma primeira parte frenética, que acabou com os dois emblemas empatados a dois golos, o Fortaleza, emblema que na última temporada ficou apenas a um ponto da despromoção, protagonizou um triunfo surpresa já nos descontos, com um golo de Igor Torres, aos 90+4 minutos.

Nessa altura, as duas equipas já atuavam no relvado do Parque Allianz, em São Paulo, com menos uma unidade, com Felipe, do Fortaleza, aos 70 minutos, a ver o cartão vermelho, e com Victor Luís, jogador do Palmeiras que chegou a passar pelo FC Porto, aos 90, a imitar o seu adversário.

Horas antes, o Athletico Paranaense, do também português António Oliveira, perdeu na receção ao São Paulo, por 2-1, devido à falta de eficácia na finalização dos seus avançados.

O São Paulo teve na eficácia do seu avançado Pablo o segredo para garantir os três pontos, tendo inaugurado o marcador aos 14 minutos, mas, à passagem do minuto 28, o avançado Renato Sousa restabeleceu a igualdade, que seria desfeita pelo mesmo Pablo, cinco minutos volvidos, aos 33.

O Athletico Paranaense segue em sexto lugar, com 23 pontos, enquanto o São Paulo subiu ao 16.º, com 15.