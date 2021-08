Palmeiras, de Abel Ferreira, segue para as meias-finais da Libertadores

Depois do empate a um golo na primeira mão, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-0 e carimbou a passagem às meias-finais da Taça dos Libertadores.

O Palmeiras, atual detentor do título, apurou-se para as meias-finais da Taça dos Libertadores, esta madrugada. A vitória por 3-0 sobre o São Paulo garantiu a passagem da equipa de Abel Ferreira, depois do empate (1-1) registado na primeira mão.

A jogar em casa, o Verdão marcou por intermédio de Raphael Veiga, aos 10 minutos, Dudu, aos 67', e Patrick de Paula, aos 78'.

Nas meias-finais, o Palmeiras vai encontrar o vencedor da eliminatória entre o Atlético Mineiro e o River Plate, com os mineiros a jogarem em casa com uma vantagem de 1-0.