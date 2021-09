Palmeiras, de Abel Ferreira, regressa aos triunfos em casa do Chapecoense

Ao fim de 20 jogos disputados no Brasileirão, o Verdão é segundo classificado, com 38 pontos, a quatro do líder isolado Atlético Mineiro

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, voltou aos bons resultados no campeonato brasileiro, após vencer no campo do último classificado Chapecoense (2-0), em jogo da 21.ª jornada.

Depois da derrota na última ronda, no Allianz Parque, em São Paulo, aos pés do Flamengo (1-3), a equipa do técnico luso somou os três pontos, graças aos golos do médio Raphael Veiga, quando decorria o minuto 10, e do avançado Luiz Adriano, aos 28.

Ao fim de 20 jogos disputados no Brasileirão, o Verdão é segundo classificado, com 38 pontos, a quatro do líder isolado Atlético Mineiro, que recebe ainda hoje o Sport Recife. O bicampeão Flamengo é terceiro, com 34, em apenas 17 jogos.