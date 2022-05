Palmeiras de Abel Ferreira recebe e vence Bragantino no Brasileirão

O verdão é quinto classificado, com os mesmos pontos do América Mineiro, Bragantino e do Atlético Mineiro.

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, recebeu e venceu este sábado o Bragantino (2-0), em jogo da sexta jornada do Brasileirão.

No Allianz Parque, em São Paulo, o verdão abriu o ativo à passagem do minuto 30, quando o médio Danilo, assistido por Gustavo Scarpa, bateu Cleiton, que voltaria a sofrer novo golo, mas já nos descontos do segundo tempo, na sequência de uma grande penalidade cobrada com eficácia por Rafael Veiga (90+9).

Na classificação liderada de forma isolada pelo Corinthians, de Vítor Pereira, com 12 pontos, o Palmeiras é quinto, com nove, os mesmos do América Mineiro (quarto), Bragantino (sexto) e do campeão em título Atlético Mineiro (sétimo).