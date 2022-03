Palmeiras, de Abel Ferreira, pode quebrar recorde com 117 anos no Paulistão

Equipa do técnico português conta com três golos sofridos nos primeiros 12 jogos na competição

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, pode estar a caminho de um recorde absolutamente histórico no futebol brasileiro e no Paulistão, mais concretamente. A equipa conta com apenas três golos sofridos e pode bater um registo de mais de 100 anos.

A média de 0,25 golos sofridos é a mais baixa de toda a história da competição, sendo que o recorde pertence ao Paulistano, que sofreu os mesmos três tentos, mas apenas em 10 partidas, com uma média de, portanto, 0,3.

O próximo adversário do Palmeias no Paulistão é o Ituano, depois de uma fase de grupos em que a equipa de Abel Ferreira terminou como vencedora do seu grupo, à frente de, precisamente, Ituano, Botafogo-SP e Mirassol.