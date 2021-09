Palmeiras de Abel Ferreira perde no dérbi com o Corinthians

Formação comandada pelo português ocupa o segundo lugar do Brasileirão, com 38 pontos, menos oito do que o líder Atlético Mineiro, e mais quatro do que o Flamengo, que tem 34 mas menos três jogos

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu na madrugada deste domingo no dérbi com o Corinthians, por 2-1, em jogo a contar para a 22.ª jornada do Brasileirão, não conseguindo assim aproveitar o deslize do Atlético Mineiro (empate 0-0 com o São Paulo) para encurtar distâncias para a liderança.

Roger Guedes abriu o marcador aos 20 minutos da partida, viu um golo ser-lhe anulado aos 45' por fora de jogo e o Palmeiras chegou ao empate ainda antes do intervalo, por Gabriel Menino, aos 45+2'.

O golo do triunfo surgiu já na parte final do encontro, aos 84', e novamente por Roger Guedes.

O Palmeiras ocupa o segundo lugar do campeonato brasileiro, com 38 pontos, menos oito do que o líder Atlético Mineiro, e mais quatro do que o Flamengo, que tem 34 mas com menos três jogos disputados. O Corinthians é sexto, com 33.