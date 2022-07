Palmeiras, de Abel Ferreira, perde em casa e deixa Scolari mais perto do topo

Vitória do Athletico Paranaense por dois golos sem resposta.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, foi derrotado, por dois golos sem resposta, na receção ao Athletico Paranaense, na ronda 15 do Brasileirão. Foi o segundo jogo seguido do "Verdão" sem triunfar para o campeonato, depois do 2-2 em casa do Avaí.

Vitor Roque, ao minuto 36, e Vitor Bueno, aos 58', de grande penalidade, fizeram os golos do triunfo da formação orientada por Scolari, antigo selecionador de Portugal.

O Palmeiras mantém-se, todavia, como líder da prova, com 29 pontos, mais dos do que Athletico Paranaense e Atlético Mineiro. O Corinthians, derrotado por 4-0 no terreno do Fluminense, é quarto, com 26.