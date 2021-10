Palmeiras, de Abel Ferreira, na lanterna vermelha da segunda volta no Brasileirão

Treinador português vive mau momento à frente da equipa brasileira.

Abel Ferreira vive o seu momento mais difícil no Palmeiras. Há cinco jogos sem vencer no campeonato brasileiro, o treinador português já vê a sua equipa assumir a lanterna vermelha da segunda volta do Brasileirão.

As estatísticas do Globoesporte apresentam o Verdão com apenas cinco pontos na segunda volta da competição - 24% de aproveitamento, o pior dentre os 20 clubes.

A última vitória do Palmeiras aconteceu em 18 de setembro, no 2-0 com a Chapecoense. Nesse período sem vitórias, o Palmeiras empatou ainda dois jogos com o Atlético Mineiro, nas meias-finais da Libertadores. Ou seja, no total, a equipa não vence há sete jogos.

Apesar dos empates com o Galo, os resultados garantiram o apuramento da equipa para a final da Libertadores com o Flamengo, em jogo que acontecerá no dia 20 de novembro. No próximo domingo, às 20h00, o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque.

O presidente do clube, Maurício Galiotte, reforçou a confiança no trabalho de Abel Ferreira, apesar de toda a pressão. "Enquanto eu for o presidente do Palmeiras, o Abel é o treinador do Palmeiras. Ele tem contrato até o fim do próximo ano", afirmou.