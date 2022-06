Palmeiras, de Abel Ferreira, goleia o Botafogo, de Luís Castro, e lidera o Brasileirão

Fogão atravessa uma fase difícil, os palmeirenses seguem a bom ritmo.

O Palmeires recebeu e venceu o Botafogo por 4-0, na noite de quinta-feira, num jogo relativo à 10.ª jornada do Brasileirão. A equipa comandada por Abel Ferreira marcou por intermédio de Rony (12 e 34 minutos), Gustavo Scarpa (18') e Wesley (87').

O Verdão é líder do campeonato brasileiro, com 19 pontos, mais um do que o Corinthians, orientado por Vítor Pereira.

A formação comandada por Luís Castro atravessa um momento difícil, com a terceira derrota consecutiva e o quarto jogo sem ganhar. É 15.º colocado, com 12 pontos.