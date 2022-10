Palmeiras, de Abel Ferreira, ganha e fica mais perto do título

Triunfo claro, por 3-0, sobre o Avaí, a seis jornadas do final. Vantagem sobre o Internacional, que tem menos um jogo, é de 11 pontos

Parece ser uma questão de tempo o título do Palmeiras, no Brasil. A formação comandada por Abel Ferreira bateu o Avaí, por 3-0, e deu mais um passo importante rumo à conquista do Brasileirão.

Os golos foram marcados por Scarpa, Dudu e Vanderlan, com o primeiro a surgir logo aos quatro minutos e na conversão de uma grande penalidade. Os restantes vieram na segunda parte para dar tranquilidade.

A cinco jogos do final do Brasileirão, o Palmeiras tem uma vantagem de 11 pontos face ao segundo classificado, o Internacional, que tem, ainda assim, menos uma partida disputada.