Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras

Frente ao Corinthians, o Verdão empatou a duas bolas.

O Palmeiras empatou 2-2 no terreno do Corinthians na estreia da equipa de Abel Ferreira no Paulistão.

No Verdão, Luan, expulso na primeira mão da final da Taça do Brasil, foi o único a repetir a titularidade, mas a equipa do técnico luso chegou ao 2-0 por Lucas Lima e Gabriel Silva, cedendo o empate debaixo de um temporal.

O Palmeiras recebe o Grémio domingo, depois do triunfo 1-0 no primeiro jogo da final da Taça.