Palmeiras de Abel Ferreira empata nos quartos de final da Libertadores

O Palmeiras, sem o treinador português Abel Ferreira no banco de suplentes, por estar infetado com o novo coronavírus, empatou 1-1 na visita de terça-feira aos paraguaios do Libertad, para a Taça dos Libertadores.

A equipa brasileira conseguiu em Assunção um resultado que lhe permite discutir em casa o apuramento para as meias-finais da Libertadores, estando o jogo agendado para São Paulo, em 15 de dezembro (madrugada de 16 de dezembro, em Portugal).

Neste jogo da primeira mão, a equipa paulista adiantou-se no marcador, com um golo de cabeça do central paraguaio Gustavo Gómez, aos 39 minutos, no seguimento de um canto, mas o Libertad aproveitou no segundo tempo um erro do guarda-redes adversário.

Também na sequência de um cruzamento, Weverton teve uma saída em falso e Mathias Espinosa fez o 1-1, aos 62 minutos.

Já no período de compensação, o Palmeiras perdeu Lucas Lima, com o médio a ver o segundo cartão amarelo e a receber ordem de expulsão.