Palmeiras, de Abel Ferreira, empata na visita ao Vasco da Gama

Após a vitória na primeira jornada, o Verdão empatou a duas bolas.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, empatou este domingo 2-2 na visita ao Vasco da Gama, em jogo da segunda jornada do Brasileirão.

Após a vitória na ronda inaugural do campeonato brasileiro, na casa do Atlético Mineiro (2-1), a equipa do técnico português não começou a partida da melhor forma, sofrendo golos de Pedro Raul (29') e Gabriel Pac (40'), com Rafael Navarro a reduzir ao cair do pano do intervalo (45+1').

Na segunda parte, Artur ainda conseguiu empatar a partida aos 62 minutos, mas o triunfo acabou por escapar.

Com o empate, o Palmeiras segue na terceira posição do Brasileirão, com os mesmos quatro pontos do Vasco da Gama, Internacional e Bragantino, treinado por Pedro Caixinha.