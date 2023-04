Palmeiras de Abel Ferreira e Botafogo de Luís Castro em vantagem na Taça do Brasil

Equipas lideradas pelos treinadores portugueses triunfaram na primeira mão da terceira fase (16 avos de final) da prova

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Botafogo, de Luís Castro, triunfaram na madrugada desta quarta-feira sobre Tombense e Ypiranga, respetivamente, por 4-2 e 2-0, ganhando vantagem na terceira fase (16 avos de final) da Taça do Brasil.

Na receção ao Tombense, o "Verdão" até começou a perder, com um golo de Matheus Frizzo, aos 10 minutos da partida, mas deu a volta. Gabriel Menino, aos 38', Roger Carvalho, José López, aos 42', Gustavo Gómez, de penálti, aos 88', e Rafael Navarro, aos 97', marcaram os golos do Palmeiras. Marcelinho fez o segundo dos visitantes, aos 93'.

Já o Botafogo triunfou na visita ao Ypiranga, com dois golos de Carlos Eduardo, o primeiro logo aos quatro minutos do encontro e o segundo já no final da partida, aos 81'.

