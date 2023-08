Palmeiras, de Abel Ferreira, apura-se para os quartos de final da Libertadores

Verdão empatou 0-0 com o Atlético Mineiro, depois da vitória por 1-0 em casa do Galo, e seguiu para os quartos de final da prova.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, carimbou a passagem aos quartos de final da Taça Libertadores na madrugada desta quinta-feira, ao empatar 0-0 na segunda mão dos "oitavos". Por ter vencido (1-0) no primeiro jogo, em casa do Galo, o Verdão seguiu em frente na prova.

Os ex-FC Porto Hulk e Renzo Saravia e o ex-Sporting Battaglia foram titulares na equipa de Scolari.

Endrick, avançado do Palmeiras, foi expulso já no período de compensação, no banco de suplentes.

Nos quartos de final, a equipa paulista vai defrontar o Deportivo Pereira, da Colômbia.