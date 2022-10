Palmeiras de Abel empata com o São Paulo, que terminou reduzido a nove jogadores

Manteve-se firme na liderança do campeonato brasileiro.

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, empatou este domingo 0-0 com o São Paulo, num jogo em que falhou um penálti e terminou com mais dois futebolistas em campo, diluindo a vantagem no topo do campeonato brasileiro.

A equipa anfitriã jogou toda a segunda parte do jogo da 32.ª jornada em superioridade numérica, devido à expulsão de Ferraresi, aos 45+1 minutos, mas esbarrou na inspiração do guarda-redes Felipe Alves, que até defendeu um penálti de Gustavo Scarpa, aos 65.

O São Paulo terminou mesmo com nove jogadores, na sequência da expulsão de Lucas Beraldo, aos 90+2 minutos, mas travou o Palmeiras, que tem 68 pontos, agora oito sobre o Internacional, segundo, que se impôs por 1-0 no terreno do Botafogo, de Luís Castro.

Um golo solitário do suplente Braian Romero, aos 68 minutos, decidiu o encontro a favor do colorado, que já não perde há 11 jornadas, enquanto o "fogão" quebrou uma série de dois triunfos consecutivos e desceu à 10.ª posição, com 43 pontos, a seis rondas do fim.

Já o Cuiabá, de António Oliveira, manteve-se em zona de descida, no 17.º lugar, com 31 pontos, ao empatar 1-1 no reduto do Ceará, com os visitantes a inaugurarem o marcador aos 82 minutos, por Deyverson, quando já estavam a alinhar em inferioridade numérica desde os 51, por expulsão de Igor Carius, e os anfitriões a igualarem aos 90+2, por Jô.

O jogo esteve interrompido durante cerca de 15 minutos e foi dado como concluído pela equipa de arbitragem, por falta de segurança, depois da invasão de campo por parte de adeptos do Ceará, 16.º colocado, que segurou três pontos de avanço sobre o Cuiabá.