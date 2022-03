Palmeiras avançou com proposta de renovação para Abel Ferreira, dizem no Brasil

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, quer ter Abel Ferreira como treinador até ao final do seu mandato na presidência, ou seja, até 2025. Já terá oferecido a renovação ao treinador português.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até ao final da temporada no Brasil (dezembro de 2022), mas já terá em cima da mesa uma proposta de renovação por mais três anos. De acordo com a imprensa brasileira, o Verdão já avançou com a oferta e a presidente Leila Pereira quer ver o português no comando técnico até ao final do seu mandato, em 2025.

Recentemente, foi noticiado que o Benfica tem interesse na contratação do técnico e a Gazeta Esportiva escreve que Abel ainda não tomou nenhuma decisão em relação ao futuro, mas que informou a direção do Palmeiras dessa alegada sondagem dos encarnados. "Desde que chegou ao Alviverde, o treinador foi transparente em todos os momentos na sua relação com o clube", lê-se na referida publicação.