Palhinha voltou a brilhar e segue com registo assinalável na Premier League

Frente ao Chelsea, o médio português somou 12 ações defensivas. No total, são já 251 nesta edição da Premier League, o que torna o ex-Sporting o jogador com mais ações defensivas daquele campeonato.

João Palhinha fez uma exibição de encher o olho na sexta-feira, no empate 0-0 diante do Chelsea. O médio português somou 12 ações defensivas (desarmes, recuperações, interceções, faltas, etc), totalizando, agora, 251 nesta edição da Premier League.

De acordo com a plataforma especializada Opta, nenhum outro jogador do campeonato inglês tem tantas ações defensivas como o internacional português.

O ex-Sporting foi mesmo elogiado pelo treinador Marco Silva após o encontro.