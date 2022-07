Palhinha: "Os sportinguistas já sabem por quem vou torcer"

Declarações de João Palhinho, médio do Fulham, aos jornalistas, após a goleada sofrida diante do Benfica, 5-1, no Torneio do Algarve.

Análise: "Tivemos algum demérito nos golos que sofremos, nomeadamente o golo de bola parada e momentos de transição em que devíamos ter abordado de maneira diferente. Temos de aprender com esses erros."

Benfica: "O Benfica é equipa que está a passar por um processo de adaptação novo, com treinador novo, não vou estar aqui a falar do Benfica, mas tem uma excelente equipa. Agora vou-me focar no que tenho a fazer no Fulham, temos tudo a melhorar, apesar de ser uma equipa que tem valor, bem melhor do que mostrámos hoje, num jogo em que sofremos golos com alguma displicência, o importante é, quando o campeonato começar, não abordarmos os lances como fizemos hoje."

Ambiciona estar no Mundial? "Ambiciono, é sempre um objetivo, estar presente na Seleção, mas para isso tenho que fazer um bom trabalho no Fulham, aproveitar depois as oportunidades que o mister me der. Espero estar presente, vou dar o máximo como sempre dei, seleção tem muita gente com qualidade."

Sporting: "Os sportinguistas já sabem por quem vou torcer, espero que seja um campeonato bonito e competitivo, vou torcer pelo Sporting, vou acompanhar, vou levar o Sporting para a vida como disse na despedida. É uma equipa que joga junta há três anos, conhece bem as ideias do treinador, vai buscar jogadores que se enquadram bem nas suas ideias, a adaptação é fácil no grupo."