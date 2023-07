Palhinha lesionou-se em particular do Fulham: "Não parece nada bom"

Fotografia: Getty Images via AFP

Médio português ficou com mazelas num ombro e Marco Silva revelou que o cenário não parecia muito positivo.

João Palhinha saiu lesionado do jogo de preparação entre o Fulham e o Brentford, no domingo, e Marco Silva deixou no ar a hipótese de se tratar de uma lesão algo complicada. O internacional português saiu a queixar-se bastante de um ombro.

"Infelizmente, não parece nada bom. Parece que deslocou o ombro. Amanhã [hoje] vai fazer exames e esperamos que não seja uma lesão a longo prazo", explicou o treinador, após a partida que o Fulham venceu por 3-2.

Palhinha é um dos jogadores com mais mercado no plantel de Marco Silva. Recentemente foi novamente associado ao Liverpool.