Palhinha foi cumprimentar adeptos do Benfica e posou para as fotografias

Médio ex-Sporting vai defrontar este domingo o Benfica, no Torneio do Algarve.

João Palhinha, jogador do Fulham que este domingo, a partir das 20h15, defronta o Benfica na decisão do Torneio do Algarve, foi cumprimentar alguns adeptos do emblema encarnado antes da partida.

O médio ex-Sporting posou para algumas fotografias e foi aplaudido pelos adeptos das águias.