Palhinha estará na lista do West Ham para o lugar de Declan Rice

Impresa inglesa aponta o internacional português como forte possibilidade para a vaga de Rice. A cada dia que passa cresce o número de interessados no médio do Fulham. Newcastle, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Bayern também já perguntaram pelo médio luso.

O West Ham está interessado em contratar João Palhinha, médio do Fulham de Marco Silva, para substituir Declan Rice, que deve deixar os Hammers após a conquista da Conference League, revela o jornal inglês Daily Mail.

O próprio presidente do West Ham, David Sullivan, admitiu a possível saída do internacional inglês ao afirmar que "terão de encontrar um substituto ou vários substitutos" para a vaga do capitão. O referido jornal explica que o internacional português foi identificado como o alvo número um do clube londrino, depois de uma grande época de estreia no futebol inglês, onde contabilizou 147 desarmes em 35 jogos realizados na Premier League.

Apesar de os Cottagers terem desembolsado cerca de 20 milhões de euros pela sua contratação no verão passado, a equipa treinada por David Moyes está confiante na sua capacidade em levar o médio, de 27 anos, para as suas fileiras. Com contrato válido até 2027, o ex-jogador do Sporting apontou 4 golos em 40 jogos disputados na equipa que terminou em 10.º lugar no campeonato. Além dos hammers, Palhinha já foi apontado a Newcastle, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Bayern Munique. O assédio tem sido grande e a verdade é que dificilmente o médio irá manter-se na equipa liderada por Marco Silva. Os clubes em causa têm naturalmente projetos mais sólidos e Palhinha deverá deixar o clube que o lançou na Premier League.

Além de ser presença assídua no onze de Marco Silva, o ex-leão também é um dos indiscutíveis nas convocatórias da Seleção Nacional. Já o era com Fernando Santos e consolidou a sua posição com Roberto Martínez, novo selecionador.