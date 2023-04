Palhinha colocado em lista de potenciais alvos de tubarão da Premier League

Médio português tem estado em grande destaque no Fulham e faz parte de uma lista de cinco potenciais alvos dos reds.

Crescem cada vez mais os rumores em relação ao interesse do Liverpool em João Palhinha, internacional português que tem estado em destaque na Premier League ao serviço do Fulham. Segundo o "Football Insider", citado pelo "The Times", o médio faz parte de uma lista de cinco potenciais alvos dos reds para o meio-campo, na qual se incluem também Mason Mount, Conor Gallagher (ambos do Chelsea), Nicoló Barella (Inter de Milão) e Alexis Mac Allister (Brighton).

O Fulham pagou 20 milhões de euros ao Sporting no último verão por Palhinha, que tem agora reunido interesse manifesto de outros clubes, como o Manchester United. Na Premier League apontou três golos esta época, tendo sido nomeado para melhor jogador do mês em novembro/dezembro. Odegaard acabou por vencer a distinção.