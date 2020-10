Pais recordam infância de Rúben Dias: "Algumas bolas voavam para a cozinha..."

Futebol fez desde muito cedo parte da vida do agora central do Manchester City.

Os pais de Rúben Dias, que recentemente trocou o Benfica pelo Manchester City, recordaram a infância do central português em entrevista ao "The Sun".

Os progenitores do internacional luso lembraram que o futebol esteve desde muito cedo presente na vida de Rúben e do irmão, Ivan.

"A primeira vez que o Rúben e o Ivan [Dias] jogaram à bola foi em casa, e o primeiro estádio deles foi o corredor do apartamento", começou por contar a mãe, Bernardete.

"Havia um quarto de um lado e a cozinha do outro, com as portas de ambas [as divisões] como balizas. Podem imaginar que algumas bolas voavam para a cozinha e algumas coisas se partiram, enquanto se ouvia algum deles a gritar 'Goloooo'", continuou.

"Era uma loucura, mas também tive de sorrir, porque sabia que eles estavam a divertir-se, e é isso que tu queres para os teus filhos. E embora o futebol fosse o principal, também foi a natação e depois o karaté, que lhes deu a autoconfiança e os ensinou a tornarem-se líderes", concluiu a mãe.

Já João, o pai, recordou o período em que jogou com eles, mas em que rapidamente ambos se tornaram melhores do que ele.

"Quando eram pequenos passei muito tempo a jogar futebol com eles, mas não demorou muito até que ambos fossem mais fortes do que eu. Isso fez com que eu tivesse de pensar em coisas diferentes para melhorar as suas capacidades. O Rúben sempre teve o desejo de jogar futebol. Mesmo que estivesse a chover torrencialmente, ele dizia sempre 'Vamos jogar mais um bocadinho". Ele tinha uma personalidade tão forte...", afirmou.

"Fiquei muito contente quando ele jogou pelo Benfica, porque é o clube que sempre apoiei desde que era criança. Ele sempre foi tão determinado a dar o seu melhor em tudo, e foi isso que o colocou onde está hoje", terminou.