Ozil rescinde com o Fenerbahçe de Jesus e já se fala de uma possibilidade

Ozil rescindiu com o Fenerbahçe

Internacional alemão estava afastado do grupo desde março e o técnico português já tinha avisado que iria manter a decisão do anterior técnico.

Mesut Ozil já não é jogador do Fenerbahçe, agora orientado por Jorge Jesus. O internacional alemão de origem turca chegou como uma estrela e sai sem glória, depois de ter sido afastado do grupo de trabalho já em março, pelo anterior treinador, Ismail Kartal. Uma decisão que o técnico português disse querer respeitar e que precipitou a desvinculação do jogador.

O antigo jogador de Schalke, Werder Bremen, Real Madrid e Arsenal rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, embora já depois da discussão com Kartal tivesse afirmado que só se via a acabar a carreira nesse emblema.

"Repito categoricamente: não vou acabar a minha carreira noutro clube que não seja o Fenerbahçe. Tenho contrato e o meu objetivo é suar e dar tudo por esta camisola. É uma decisão clara e definitiva", disse na altura, completando algum tempo depois: "Não vim à Turquia de férias. Tenho ainda objetivos para cumprir no Fenerbahçe e não deixarei o futebol até que os cumpra".

Entretanto, tudo mudou e já se fala da possibilidade de rumar ao Basaksehir.