Outra vez o dilema Danilo: "Tuchel deve ter as suas razões, mas..."

Internacional português tem sido mais utilizado como defesa-central do PSG e, quem o conhece, diz que é como médio que pode dar mais ao clube francês.

Danilo Pereira foi cedido pelo FC Porto ao Paris Saint-Germain - com opção de compra - e não demorou a firmar-se como titular na equipa dos campeões franceses. Contudo, nas últimas semanas, Thomas Tuchel tem "desviado" o internacional português para o centro da defesa, ele que, como profissional, atuou sempre como médio-defensivo.

João Tralhão trabalhou com Danilo no período que o jogador passou na formação do Benfica e, apesar de reconhecer que pode desempenhar as funções no eixo recuado, assinala que é como "trinco" que o médio "poder dar mais" ao PSG.

"[No Benfica] Era um médio defensivo a maior parte do tempo. Na sua primeira temporada, jogou principalmente nessa posição e na temporada seguinte Diamantino mandou-o jogar várias vezes como defesa-central. Bem, já vi Danilo jogar na defesa, mas isso foi há muitos anos", começou por referir Tralhão, agora ao leme do Vilafranquense, prosseguindo:

"Conheço bem Danilo, é um grande médio. Ele não é um 6 posicional, mas sim um 6 que sabe avançar, fazer pressão, um 6 que fez grandes progressos a nível de passe, na verticalidade do seu jogo. Antes, ele costumava favorecer passes menos arriscados. Tornou-se um dos melhores médios da Europa e um dos principais jogadores do FC Porto e da Seleção. Se Thomas Tuchel pensa que Danilo pode fazer melhor como defesa-central, é porque deve ter as suas razões, mas quem o conhece bem sabe que, mesmo que possa jogar na defesa, Danilo, quando estiver bem adaptado ao futebol francês, como médio, será um jogador muito importante para o PSG, pelo equilíbrio que dá", rematou João Tralhão, em entrevista à RMC Sport.