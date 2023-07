Osimhen defende continuidade de Peseiro na Nigéria: "Ele sabe o que quer"

Depois de ter qualificado a Nigéria para a fase final da CAN, a continuidade do técnico português no comando da seleção vai ser decidido por votação popular.

Apesar de ter contrato até 30 de janeiro de 2024 e ter qualificado a Nigéria para a fase final da Taça de África das Nações (CAN), que será disputada precisamente nesse mês, José Peseiro não tem a continuidade assegurada no comando da seleção, estando dependente de um método muito inusitado: votação popular.

Com o futuro em aberto, o treinador português recebeu esta terça-feira um voto de confiança por parte da maior estrela da Nigéria e goleador do Nápoles, Victor Osimhen. Em declarações à Wazobia FM Radio Lagos, o avançado defendeu que Peseiro merece orientar a seleção na fase final da CAN.

"O treinador é taticamente sólido e tem o controlo do plantel das Super Águias, o que é muito, muito importante. Ele sabe o que quer", afiançou.