Alisson, guarda-redes do Brasil, falou da possibilidade da Seleção do Brasil vir a ter um selecionador português

Sobre Fábio Carvalho: "É um excelente jogador. Já demonstrou isso, mesmo sendo jovem. Acabou por não ter muito espaço na segunda metade da temporada, mas sempre se mostrou muito solícito, a treinar forte. É um jogador jovem, que de certeza vai brilhar muito, onde quer que esteja. Espero que seja com a camisola do Liverpool. É também uma grande pessoa, a quem desejo muita sorte. O forte dele é a qualidade técnica e a habilidade com a bola. Toma quase sempre boas decisões, é inteligente, tem boa movimentação e é um jovem. O que mais impressiona é a forma madura como ele já joga, sendo tão jovem. Tem uma capacidade incrível de preparação, alguém que se dedica muito e vai para o ginásio uma hora antes do treino. Tem essa mentalidade que é vencedora."

Sobre um eventual treinador português na seleção brasileira: "Só o presidente é que pode falar sobre esse assunto. Os treinadores portugueses têm feito um grande trabalho no futebol brasileiro. Sempre fizeram bons trabalhos em todo o mundo, mas é um assunto para o presidente".