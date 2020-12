"Os números de Bruno Fernandes são ridículos, é melhor do que eu"

Lenda do Manchester United tece rasgados elogios ao médio português.

No fim de semana, Bruno Fernandes voltou a destacar-se pelo Manchester United, ao marcar e assistir frente ao Leicester (2-2), e, como tem sido habitual, voltou a ser alvo de rasgados elogios, apesar dos dois pontos perdidos pelos "red devils".

Paul Scholes, antigo médio e lenda do clube de Old Trafford, não poupou nas palavras e colocou o médio português no "pedestal", apontando para os "números ridículos" do antigo capitão do Sporting.

"O que ele está a fazer é verdadeiramente fenomenal. Os números dele são ridículos, espero que continue assim", começou por referir o ex-internacional inglês aos meios de comunicação do United, prosseguindo:

"Ele é melhor do que eu, é de uma casta diferente. Marca mais golos do que eu, cria mais golos do que eu... Gostaria de ter jogado com ele. Tem sido sensacional, faz a diferença. Agora, com Bruno, parece que o United pode marcar quatro ou cinco golos a cada jogo", rematou Scholes.

Desde que chegou a Inglaterra, em janeiro de 2020, Bruno Fernandes já teve participação direta - golo ou assistência - em 31 tentos do Manchester United em... 28 jogos oficiais.