Os milhões desejados por Rafael Leão que complicam a vida ao Milan

Renovação de contrato está complicada. Atual vínculo termina em 2024.

O Milan está com vida difícil para renovar contrato com Rafael Leão, atualmente ligado ao campeão italiano até 2024. Segundo informa o jornal Gazzetta dello Sport, o avançado internacional português pretende um acordo de seis milhões de euros por temporada, valor que Paolo Scaroni, presidente do Milan, não quererá desembolsar.

Rafael Leão, 23 anos, protagonizou uma grande temporada ao serviço do clube, com 14 golos apontados em 42 jogos. Apesar dos números, será convicção do clube italiano que irá encontrar uma alternativa de qualidade caso não feche negócio com o português.

Em Itália desde 2019/20, Leão passou ainda pelo Lille, de França, e pelo Sporting.