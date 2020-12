ENTREVISTA >> Jaime Pacheco recordou alguns dos momentos que viveu com Reinaldo Teles e Vítor Oliveira

A milhares de quilómetros de distância, Jaime Pacheco viveu com profunda tristeza a morte de dois amigos, Reinaldo Teles e Vítor Oliveira. O treinador do Zamalek aproveitou, inclusive, para enviar sentidas condolências às famílias de ambos.

"Antes de vir para o Egito, falei com o Vítor Oliveira. Brincávamos um com o outro e ele ficou a dever-me um jantar"

A JOGO, falou dos amigos, muitas vezes com o discurso no presente. "O Reinaldo Teles foi meu diretor no FC Porto antes mesmo de ser oficializado, porque ele já trabalhava para o clube. Somos praticamente vizinhos, porque ele é de Frazão e eu de Lordelo. Sempre tivemos uma relação de paixão e respeito", recorda, garantindo que todos admiravam o antigo dirigente. "Ele só tinha amigos. Aliás, os inimigos do FC Porto gostavam do senhor Reinaldo Teles, o que diz bem do carisma dele."

Jaime Pacheco não esquece os grandes momentos que viveu com Reinaldo Teles e, lá está, tem dificuldade em falar no passado. "Sou amigo dele, companheiro das cartas, de comer uns tremoços e uns amendoins."

Vítor Oliveira era outro amigo de longa data. "Foi meu treinador no Paços de Ferreira", recorda, falando com nostalgia de um grupo do qual fazia parte o malogrado treinador, assim como José Mota, Henrique Calisto e Manuel José. "Tínhamos valores e princípios. Entre nós bastava um olhar ou um sorriso. Ainda recentemente, antes de vir para o Egito, falei com o Vítor Oliveira. Brincávamos um com o outro e ele ficou a dever-me um jantar, porque quando ele subiu o Paços de Ferreira disse que me pagava um jantar", revela, triste pela partida de um homem de quem "gostava muito".