"Os ingleses, com tanta ciumeira e inveja, quiseram despachar Mourinho"

Declarações de José Peseiro, selecionador da Nigéria, no Thinking Football Summit, que termina este domingo.

ADN do treinador português: "Quem foi aluno do professor Manuel Sérgio marcou, mas temos de valorizar treinadores como Pedroto, que sem conhecimento, dependendo só da sua criatividade, construíram grandes equipas, desenvolveram grandes jogadores e ganharam muitas coisas. O conhecimento específico do futebol começou com Manuel da Costa, com Jesualdo Ferreira e [Carlos] Queiroz, que trazem o conhecimento anglo-saxónico e dos livros. Trouxeram conhecimento de quem foi transformado pela universidade e tem contribuído para o talento. E para os que não têm uma licenciatura, isso abre caminho a partir daí, porque temos sensibilidade para o treino, ir buscar adjuntos que têm conhecimento, para os ajudar a construírem grandes equipas técnicas. Quando os nossos jogadores são campeões do mundo, quando o [José] Mourinho tem a implantação na Europa, o "Special One"... Quando Inglaterra parava uma conferência de imprensa dele, parava a Inglaterra e o mundo, quando o Chelsea jogava... Como o futebol inglês o explorou e o chupou durante anos, vendendo aquele espectáculo à conta dele, do bom e do bombástico e pela forma como ele confrontava toda a gente, os ingleses, com tanta ciumeira e inveja, quiseram despachá-lo e pô-lo fora do futebol inglês, como conseguiram".