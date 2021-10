José Gomes: "Quero ser campeão nacional e uma equipa para sonhar com título europeu"

Técnico português falou com o projeto "The Coaches Voice"

José Gomes deu a conhecer a sua filosofia e o seu percurso ao projeto "The Coaches Voice", que dá palco aos treinadores de todo o planeta. O técnico português revelou ter o desejo de ser campeão no seu país e de querer conquistar algo além-fronteiras.

"Estou a trabalhar no duro e a tentar aproveitar o desafio atual, mas também sonho com antigas aspirações. Eu não perco a esperança de ser campeão em Portugal. Eu quero ganhar a liga no meu país. Tal como quero também trabalhar para um clube que me permita sonhar com um título europeu", revelou o atual timoneiro dos sauditas do Al Taawon.

José Gomes revelou ainda um pouco da sua filosofia e da sua forma de entender o futebol. Com estética, por sinal.

"A minha forma de ver o futebol é um reflexo da forma como eu vejo a vida. A minha busca pelo sentido estético do jogo é a mesma que tenho pelo mundo. Procuro encontrar beleza nas coisas e apreciá-las", revelou.