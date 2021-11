Orlando City, de Nani, eliminado nos quartos de final da MLS

Nani, de 35 anos, foi apenas lançado na partida durante a segunda parte e poderá ter feito o seu último jogo pelo clube, num duelo em que os Orlando City, a jogarem fora, chegaram a estar em vantagem no marcador.

Os Orlando City, clube em que atua o internacional português Nani, foram esta quarta-feira eliminados da Liga norte-americana de futebol (MLS) ao caírem nos quartos de final frente ao Nashville, que teve dois ex-jogadores do Benfica em destaque.

Nani, de 35 anos, foi apenas lançado na partida durante a segunda parte e poderá ter feito o seu último jogo pelo clube, num duelo em que os Orlando City, a jogarem fora, chegaram a estar em vantagem no marcador.

Dike, aos 14 minutos, marcou para os forasteiros, mas, aos 21, Mukhtar refez a igualdade no marcador. O médio alemão representou o Benfica em 2014/15, mas fez apenas um jogo oficial pela equipa principal dos "encarnados".

Na segunda parte, Mukhtar, que com 18 golos e 10 assistências é candidato a melhor jogador da atual edição da MLS, deu a volta ao marcador, aos 74 minutos.

Já com Nani em campo (entrou aos 75 minutos), os Orlando City arriscaram tudo para fugir à eliminação e o Nashville acabou por aproveitar para confirmar o apuramento para as meias-finais, com um golo do venezuelano Cádiz, igualmente ex-Benfica, aos 90+4.

Além do clube da Luz, o avançado também representou União da Madeira, Nacional, Moreirense e Vitória de Setúbal.

Nos Orlando City, o defesa português João Moutinho não fez parte da lista de jogo.

"Muito frustrado com o resultado desta noite. Demos tudo o que tínhamos, mas infelizmente não deu certo. Ainda assim, foi uma temporada em que crescemos como equipa e tivemos alguns grandes momentos", escreveu Nani na sua página oficial da rede social Twitter.

Este poderá ter sido o último encontro do extremo português pelos Orlando City, já que o seu contrato com o emblema norte-americano termina em dezembro deste ano.