Orientou João Cancelo e não tinha dúvidas: "Fiz algumas chamadas para Inglaterra..."

Gary Neville juntou-se à onda de elogios ao lateral português.

João Cancelo, 27 anos, é um dos homens do momento no Manchester City e na Premier League, levando dois golos e cinco assistências em 17 jogos disputados esta temporada e somando elogios um pouco por todo o mundo.

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United e que orientou o defesa português no Valência, em 2016, foi uma das figuras do meio a enaltecer o talento do jogador.

"Ele é muito duro com ele próprio, nos treinos era o seu maior crítico. Se fizesse um erro, esbracejava e soltava palavrões", começou por dizer o agora comentador da Sky Sports.

"Disse-lhe para não ser tão duro com ele próprio. Orientei-o quando era muito jovem mas já via ali um talento excecional. Fiz algumas chamadas para Inglaterra, podem imaginar para que clube, a dizer: "se quiserem um jovem, é ele que têm de contratar". Ele e André Gomes eram talentos excecionais que poderiam singrar na Premier League", concluiu.