"Orgulho-me do que tenho feito e, na minha definição de sucesso, estou, honestamente, a ter muito sucesso"

ENTREVISTA, PARTE II - Gonçalo Paciência explica por que razão aceitou o desafio de representar um clube "perto de casa" e tem a certeza de que as coisas vão melhorar. Pessoal e coletivamente.

Gonçalo espera reencontrar o sorriso de outrora, como sucedeu, por exemplo, em 2019/20, quando, no Eintracht de Frankfurt, fez dez golos e cinco assistências em 43 jogos. No Celta, ainda só faturou por uma vez (Espanhol) em 12 participações, mas está convencido de que o melhor está para chegar, depois de Carlos Carvalhal ter assumido a equipa.

Como estão a correr as coisas no Celta, agora com um treinador português?

-Estão a correr bem. Tem havido melhorias e a equipa sente-se melhor em campo, mais organizada e mais capaz. Passámos por uma fase de pré-temporada [paragem por causa do Campeonato do Mundo] e tenho a certeza que os resultados vão aparecer, porque o grupo está bem e confiante. É uma questão de a bola começar a entrar.