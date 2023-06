Operação de charme: um telefonema de Ronaldo para resolver questão do treinador

Estrela do Al Nassr terá ligado a Luís Castro a tentar convencê-lo.

Cristiano Ronaldo estará a fazer força para que Luís Castro assuma o comando técnico do Al Nassr e, segundo o site brasileiro UOL, a estrela da equipa da Arábia Saudita passou das intenções aos atos e telefonou ao treinador português tentando convencê-lo a assinar pelo clube. Na última temporada, o Al Nassr bateu-se com a equipa liderada por Nuno Espírito Santos, Al-Ittihad, pelo título, mas acabou por ficar no segundo lugar.

Para esta temporada, além do novo treinador, o clube está a reforçar-se na Europa para tornar-se ainda mais competitivo e tentar ganhar o campeonato. Hakim Ziyech, ex-Chelsea, já é uma certeza e é praticamente um dado adquirido que os nomes sonantes não se ficarão por aqui, até porque a concorrência também está bem apetrechada, investindo de forma musculada no mercado do Velho Continente.

O desempenho de Luís Castro no Botafogo, imparável esta temporada (dez triunfos em 12 jogos) e na liderança isolada do Brasileirão, colocou o técnico português num patamar elevado e os responsáveis do emblema saudita não querem deixar passar ao lado a hipótese de recrutá-lo. Para isso, terão apresentado uma proposta na ordem dos 16 milhões por temporada, valores astronómicos que terão influência na decisão do treinador e da sua família, elemento determinante no percurso de Castro.

Ontem, terça-feira, o técnico orientou normalmente o treino, mas segundo relatos de alguns jornalistas brasileiros, pairava uma certa tristeza entre os jogadores, que sentem que não terão muito mais tempo de contacto com o treinador luso. Aliás, estes estarão a organizar uma reunião para persuadi-lo a permanecer até ao final da época no clube. Ao que tudo indica, Castro ficará pelo menos até ao jogo de amanhã (madrugada de sexta-feira em Portugal) para a Taça Sul-Americana diante do Magallanes.

O Al Nassr, já se sabe - o próprio treinador falou sobre o tema no final de uma conferência de Imprensa - terá desembolsar pouco mais de dois milhões de euros para tirar Castro do Fogão.

Perante o atual cenário, muito difícil de contrariar, John Textor, o dono do clube do Rio de Janeiro, vai fazendo contas à vida e tentando encontrar a melhor solução para dar continuidade ao projeto. Para tal, colocou o nome de Vítor Severino, adjunto de Luís Castro, em cima da mesa. Não se sabe, porém, que planos terá este treinador para o futuro. Textor tem uma tarefa dura pela frente, numa altura em que os adeptos do Botafogo começam a acreditar que é possível ganhar o título de campeão.