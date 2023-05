Onde jogará João Félix na próxima época? Eis os possíveis cenários

Internacional português está emprestado ao Chelsea. Tem contrato com o Atlético de Madrid até 2027

O futuro de João Félix continua em aberto. A perder cada vez mais espaço no Chelsea desde a chegada de Lampard, o internacional português ainda não sabe onde jogará em 2023/2024.

Como escreve o Mundo Deportivo, são várias as possibilidades para o antigo jogador do Benfica, que, num primeiro momento, deve regressar ao Atlético de Madrid para, depois, sim, definir o futuro.

Continuar no Chelsea é uma possibilidade, mas sempre com as mesmas condições desta época, uma vez que os blues não estão minimamente interessados em pagar 100 milhões de euros ao Atlético de Madrid.

Jorge Mendes e a direção dos colchoneros trabalham com outras opções, como seriam o PSG, que deve ficar sem Neymar e Messi, ou outro clube da Premier disposto a mais um mega investimento. O Barcelona também tem o jogador bem referenciado, mas há outras prioridades em Camp Nou, como assinala o mesmo diário espanhol.