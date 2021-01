Olympiacos vence o PAOK e continua em grande na Grécia

O Olympiacos arrecadou o 16.º triunfo no campeonato, o terceiro seguido, e continua a ser a única equipa sem qualquer derrota na competição.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, continua imparável no topo da Liga grega, depois de hoje ter vencido por expressivos 3-0 na receção ao PAOK, em jogo da 19.ª jornada da prova.

Com os internacionais portugueses José Sá, Rúben Semedo e Bruma de início, a formação de Atenas adiantou-se aos 50 minutos, através do marroquino Youseff El Arabi, e dilatou a vantagem aos 77, com um golo do médio guineense Mady Camara.

Já com Pepê Rodrigues em campo, os campeões helénicos fixaram o resultado aos 89 minutos, por intermédio do suplente Marious Vrousai, que tinha sido lançado por Pedro Martins um quarto de hora antes.

O Olympiacos arrecadou o 16.º triunfo no campeonato, o terceiro seguido, e continua a ser a única equipa sem qualquer derrota na competição, a qual lidera, com 51 pontos, mais 12 do que o segundo colocado, o Aris.

Quanto ao PAOK, que contou com o internacional luso Vieirinha no onze, mantém-se no quarto lugar, com 36 pontos.