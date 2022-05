Olympiacos e PAOK empatam com golos portugueses

Redação com Lusa

O campeão Olympiacos segue agora com 80 pontos, enquanto o PAOK é segundo, com 61, os mesmos que o Panathinaikos.

O Olympiacos empatou este sábado em casa 1-1 com o PAOK, com o português Filipe Soares a adiantar os visitantes no marcador e João Carvalho a restabelecer a igualdade ainda na primeira parte desta partida da Liga grega de futebol.

A formação de Atenas, treinada pelo português Pedro Martins, que já assegurou o título de campeão helénico, ficou em desvantagem logo aos dois minutos neste encontro da 35.ª e penúltima jornada, com o médio Filipe Soares a marcar, mas João Carvalho respondeu aos 41.

O internacional luso Rony Lopes foi lançado em campo por Pedro Martins, aos 58, para o lugar do francês Fadiga.

