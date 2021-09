Olympiacos do treinador português Pedro Martins vence e lidera

O Olympiacos beneficiou da goleada sofrida pelo anterior líder Volos NFC em casa do Panathinaikos

O bicampeão Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, venceu por 2-0 em casa do Asteras, para a quarta jornada, e assumiu provisoriamente a liderança isolada da liga grega

O brasileiro Tiquinho Soares, ex-FC Porto, inaugurou o marcador logo aos sete minutos e a vantagem do Olympiacos aumentou para 2-0, aos 23, num lance infeliz do guarda-redes do Asteras Nikos Papadopoulos, que meteu a bola na própria baliza.

O Olympiacos beneficiou da goleada sofrida pelo anterior líder Volos NFC em casa do Panathinaikos (5-1), para ascender à condição de líder isolado, com 10 pontos, embora com mais um jogo do que o AEK Atenas e o Giannina, que somam menos três.

O Asteras segue, provisoriamente, no 10.º lugar, com dois pontos, entre 14 equipas.