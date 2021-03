Olympiacos, de Pedro Martins, vence e está confortável na Grécia

Recebeu e venceu o Aris, por um golo sem resposta.

O Olympiacos, de Pedro Martins, reforçou este domingo a liderança da Liga grega de futebol, após receber e vencer o Aris, segundo classificado, por 1-0, num encontro em que atuou mais de metade do tempo com menos uma unidade.

No arranque da fase de campeão, um golo de Masouras, aos 38 minutos, resolveu a partida e deixou a formação do técnico português com 19 pontos de vantagem no topo da competição e com a revalidação do título praticamente garantida.

De regresso às escolhas de Fernando Santos na seleção portuguesa, José Sá foi titular na baliza do Olympiacos, assim como Bruma no ataque, num jogo em que o francês Lala deixou a equipa da casa reduzida a 10 jogadores, aos 41 minutos, após ter visto um cartão vermelho direto.

O Aris, com Bruno Gama a tempo inteiro, bem tentou alcançar pelo menos o empate, mas o Olympiacos manteve a vantagem mínima até final da partida.