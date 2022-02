Olympiacos, de Pedro Martins, vence e consolida liderança na Grécia

Triunfo por dois golos sem resposta frente ao OFI.

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, venceu por 2-0, na receção ao OFI, em jogo da 25.ª jornada da Liga grega de futebol, e consolidou a liderança da prova, com uma vantagem 13 pontos sobre o PAOK.

Com o português João Carvalho no onze, o cabo-verdiano Garri Rodrigues inaugurou o marcador aos 19 minutos, pouco depois de a equipa ter visto um golo anulado pelo vídeoarbitro, tendo Fjorin Durmishaj fechado a contagem aos 89, com um autogolo.

O Olympiacos lidera a Liga grega com 62 pontos, mais 13 do que o PAOK, que é segundo, com 49, e que no sábado empatou 1-1 com o Ionikos.

Já o OFI Creta, que aos 70 minutos ficou reduzida a 10 devido à expulsão de Giannoulis, somou o segundo empate consecutivo e segue no sétimo lugar, com 34 pontos.