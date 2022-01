Olympiacos, de Pedro Martins, fica em branco na visita ao Panathinaikos

Pedro Martins, treinador do Olympiacos

Redação com Lusa

Formação helénica, pela qual alinhou o português Rony Lopes, desperdiçou dois pontos, mas continua isolada no primeiro lugar do campeonato

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou, este domingo, sem golos (0-0), em Atenas, em casa do Panathinaikos, para a 18.ª jornada da I Liga grega.

O jogo, disputado no estádio Apóstolos Nikolaidis, teve jogador português em ação - Rony Lopes foi titular pela formação do Pireu, sendo substituído ao intervalo pelo marroquino Youssef El-Arabi.

A equipa do Olympiacos continua líder destacado no campeonato, agora com 43 pontos, mas vê o PAOK aproximar-se um pouco, a nove pontos, depois de bater na ronda o OFI por 3-0.