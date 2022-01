Olympiacos de Pedro Martins empata mas continua confortável na liderança

Redação com Lusa

O bicampeão helénico mantém-se sem derrotas no campeonato e a caminho de renovar o título.

O Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, manteve este domingo os nove pontos de vantagem na liderança da Liga grega, depois de empatar 1-1 no campo do PAOK Salónica, seu principal rival, na 20.ª jornada.

O bicampeão helénico mantém-se sem derrotas no campeonato e a caminho de renovar o título, depois de um encontro em que o avançado brasileiro Tiquinho Soares (ex-FC Porto e ex-Vitória de Guimarães) fez o golo do Olympiacos, aos 44 minutos.

Pouco antes, aos 42 minutos, o PAOK Salónica, que contou com o veterano Vieirinha a titular, tinha chegado à vantagem, beneficiando de um lance infeliz do central senegalês Ba, que fez autogolo.

O Olympiacos passou a somar 47 pontos, enquanto o PAOK, segundo classificado, tem agora 38.